New York: i venditori si accaniscono su PTC

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda di software globale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,79% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di PTC rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di PTC mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 124,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 132. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 122,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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