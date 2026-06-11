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New York: i venditori si accaniscono su PTC

Migliori e peggiori
New York: i venditori si accaniscono su PTC
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di software globale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,79% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di PTC rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di PTC mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 124,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 132. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 122,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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