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Petrolio a 90,32 dollari alle 19:30

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Petrolio a 90,32 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 90,32 dollari per barile alle 19:30.
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