Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un +0,06%.

Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 24.017 con tetto rappresentato dall'area 24.580,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.824,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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