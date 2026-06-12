Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un +0,06%.
Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 24.017 con tetto rappresentato dall'area 24.580,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.824,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)