Milano 13:09
51.428 +1,83%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 13:09
10.416 +1,09%
Francoforte 13:09
24.589 +1,57%

Natural Gas (Amsterdam) a 46,13 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 46,13 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 46,13 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```