Milano 10:51
51.492 +1,96%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:50
10.442 +1,34%
Francoforte 10:51
24.614 +1,67%

Natural Gas (Amsterdam) a 47,01 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 47,01 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 47,01 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```