New York: seduta euforica per Qualcomm

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tech statunitense , che scambia in rialzo del 4,54%.



La tendenza ad una settimana di Qualcomm è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 203,2 USD con area di resistenza individuata a quota 218. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 194,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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