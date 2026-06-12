New York: sviluppi positivi per SanDisk

(Teleborsa) - Rialzo per la società americana produttrice di hardware , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,63%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che SanDisk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,02%, rispetto a -2,09% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.063,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.907,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.220,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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