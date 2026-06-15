Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:05
30.520 +2,98%
Dow Jones 21:05
51.793 +1,15%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

New York: preme sull'acceleratore Marvell Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Marvell Technology
Ottima performance per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che scambia in rialzo dell'8,83%.
Condividi
```