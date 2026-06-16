Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano

Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco, ma diventa meno vantaggiosa quando il costo della vita sale più rapidamente. Per questo esistono i titoli di Stato indicizzati all’inflazione, che sono pensati per collegare una parte del rendimento all’andamento dei prezzi. L'ultimo nato è il BTP Italia Sì.

Il funzionamento è abbastanza semplice. Lo Stato emette un’obbligazione che riconosce una cedola e prevede un meccanismo di rivalutazione legato all’inflazione. Quando i prezzi aumentano, anche cedole e/o capitale possono crescere secondo le regole previste dal titolo. In questo modo l’investitore ha una protezione parziale contro la perdita di potere d’acquisto, pur restando esposto alle normali oscillazioni del mercato obbligazionario.

In Italia le due famiglie principali sono i BTP Italia e i BTP€i. I BTP Italia sono collegati all’inflazione italiana, mentre i BTP€i seguono l’inflazione dell’area euro. BTP Futura, invece, è stato pensato per il pubblico retail con cedole semestrali crescenti nel tempo, secondo tassi già fissati, e con un premio fedeltà a scadenza collegato alla crescita del PIL nominale.

Perché gli Stati hanno iniziato a emettere titoli indicizzati all’inflazione

I titoli di Stato indicizzati all’inflazione hanno una storia lunga. Uno degli esempi moderni più importanti arriva dal Regno Unito, dove il primo index-linked gilt fu emesso il 27 marzo 1981: in quel periodo l’inflazione britannica era molto alta e il mercato cercava strumenti capaci di proteggere meglio il valore reale del capitale investito.

Gli Stati Uniti hanno introdotto i TIPS, cioè i Treasury Inflation-Protected Securities, nel gennaio 1997. Il funzionamento segue lo stesso principio di base: il capitale del titolo viene aggiornato in base all’inflazione e le cedole vengono calcolate su questo valore rivalutato. Quando l’indice dei prezzi cresce, aumenta anche la base su cui vengono calcolati gli interessi.

L’Italia ha sviluppato due strumenti principali. Nel 2003 sono arrivati i BTP€i, collegati all’inflazione dell’area euro, in una fase in cui il mercato europeo dei titoli indicizzati stava diventando più ampio. Nel 2012 è stato poi introdotto il BTP Italia, pensato soprattutto per i risparmiatori individuali. La prima emissione, con scadenza 2016, offriva una cedola reale annua del 2,45% e prevedeva un premio fedeltà per chi acquistava il titolo durante il collocamento e lo manteneva fino alla scadenza.

BTP Italia: come protegge dall’inflazione italiana

Il BTP Italia, lo abbiamo scritto, è il titolo di Stato che guarda all’inflazione nazionale. L’indice di riferimento è il FOI, cioè l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi. Il BTP Italia è simile al BTP€i, ma è pensato per gli investitori individuali e indicizzato all’inflazione italiana. In più, la rivalutazione del capitale viene pagata ogni sei mesi, insieme alle cedole.

Ad esempio, si parte da un capitale nominale, per esempio 1.000 euro. Ogni semestre viene calcolato quanto è cresciuto l’indice dei prezzi rispetto al semestre precedente. Se l’inflazione è positiva, il capitale viene rivalutato e la cedola viene calcolata tenendo conto di questo aumento. Nel BTP Italia tradizionale l’investitore riceve anche la rivalutazione del capitale semestre per semestre, quindi non deve aspettare la scadenza per incassare l’effetto dell’inflazione.

Questo funzionamento spiega anche perché molti risparmiatori lo hanno visto come uno strumento più visibile rispetto ad altri bond indicizzati: quando i prezzi salgono, l’effetto può apparire direttamente nella cedola semestrale. La protezione, però, non è perfetta. L’indice usato per il calcolo arriva con un ritardo tecnico, perché i dati ufficiali sui prezzi vengono pubblicati dopo il mese di riferimento. In una fase di inflazione in forte accelerazione, questo ritardo può ridurre la copertura reale nel breve periodo, mentre in una fase di inflazione in calo, può produrre l’effetto opposto.

Alla data del 27 maggio 2026, tra i BTP Italia quotati su Borsa Italiana si trovano, per esempio, i seguenti titoli:

BTP ITALIA QUOTATO ISIN SCADENZA CEDOLA REALE ANNUA LORDA* BTP Italia ottobre 2027 IT0005388175 28 ottobre 2027 0,65% BTP Italia marzo 2028 IT0005532723 14 marzo 2028 2% BTP Italia giugno 2030 IT0005497000 28 giugno 2030 1,60% BTP Italia giugno 2032 IT0005648255 4 giugno 2032 1,85%

*: la cedola indicata è la cedola reale annua lorda. L’importo effettivo pagato dipende poi dal coefficiente di indicizzazione.

Nel 2026 è stato annunciato anche il nuovo BTP Italia Sì, con collocamento previsto dal 15 al 19 giugno 2026, durata di cinque anni, riserva ai piccoli risparmiatori e premio finale extra dello 0,6% per chi lo acquista all’emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal MEF il 12 giugno 2026 e potrà essere rivisto solo al rialzo alla chiusura del collocamento. Rispetto ai BTP Italia tradizionali già quotati, il BTP Italia Sì introduce un meccanismo semplificato per il calcolo delle cedole: tasso fisso più inflazione nazionale del semestre, applicati al capitale nominale inizialmente investito.

BTP€i: protezione sull’inflazione europea

I BTP€i sono titoli di Stato pensati per collegare il rendimento all’inflazione dell’area euro. Il riferimento è l’indice armonizzato dei prezzi al consumo europeo, calcolato al netto del tabacco. In pratica, questi titoli guardano all’andamento dei prezzi nell’area euro e aggiornano il valore del capitale secondo il coefficiente di indicizzazione previsto per ciascun periodo.

Il funzionamento ruota intorno a due elementi:

Cedola reale: viene pagata ogni sei mesi e si calcola applicando il tasso reale al capitale aggiornato all’inflazione; Capitale rivalutato: la rivalutazione avviene durante la vita del titolo e il suo effetto principale viene riconosciuto alla scadenza.

La differenza principale rispetto al BTP Italia riguarda il modo in cui viene riconosciuta la rivalutazione. Il BTP Italia paga periodicamente anche la rivalutazione maturata, insieme alle cedole semestrali. Il BTP€i segue una logica più vicina agli inflation-linked bond europei: le cedole arrivano ogni sei mesi, mentre la rivalutazione del capitale è rilevante soprattutto al momento del rimborso finale.

La Banca d’Italia pubblica gli interessi semestrali lordi dei BTP indicizzati all’inflazione europea e di quelli indicizzati all’inflazione italiana. Il calcolo parte dal taglio minimo di 1.000 euro, dal tasso cedolare del titolo e dal coefficiente di indicizzazione aggiornato.

Tra gli esempi più recenti di BTP€i offerti dal Tesoro si possono citare questi due titoli, entrambi collegati all’inflazione dell’area euro:

BTP€I QUOTATO ISIN SCADENZA CEDOLA ANNUA LORDA BTP€i agosto 2031 IT0005657348 15 agosto 2031 1,10% BTP€i febbraio 2046 IT0005706293 15 febbraio 2046 2,25%

Che cosa protegge un titolo di Stato indicizzato all’inflazione

Un BTP Italia o un BTP€i diventa più interessante quando l’inflazione effettiva supera quella che il mercato si aspettava al momento dell’acquisto. In quel caso, il meccanismo di rivalutazione può aumentare cedole e capitale secondo le regole del titolo. Se invece i prezzi crescono meno delle attese, un BTP a tasso fisso acquistato con un buon rendimento può risultare più conveniente.

Inoltre, è importante anche il momento in cui si vende. Un BTP Italia o un BTP€i può essere rivenduto sul mercato prima della scadenza, ma il prezzo cambia in base a diversi fattori:

Livello dei tassi reali;

Aspettative sull’inflazione futura;

Durata residua del titolo;

Domanda degli investitori;

Percezione del rischio Italia.

Per questo il risultato finale può cambiare molto tra chi porta il titolo fino alla scadenza e chi lo vende prima. La protezione dall’inflazione è più funzionale quando l’investitore può aspettare il rimborso finale.

Un esempio può aiutare a capire meglio il meccanismo. Immaginiamo un investitore che compra 10.000 euro di BTP Italia con cedola reale annua del 2%. Se durante l’anno l’inflazione italiana sale del 4%, il titolo rivaluta il capitale secondo il coefficiente previsto e la cedola viene calcolata su un valore aggiornato. In pratica, l’investitore riceve una cedola più alta rispetto a quella che avrebbe incassato su 10.000 euro fermi, oltre al recupero dell’inflazione maturata secondo le regole del BTP Italia.

Il risultato cambia se l’investitore vende prima della scadenza. Per esempio, anche con inflazione positiva, il prezzo del titolo sul mercato può scendere se nel frattempo salgono i tassi reali o se gli investitori chiedono rendimenti più alti sui titoli italiani. In quel caso chi vende subito può ottenere un prezzo inferiore a quello pagato, mentre chi tiene il titolo fino alla scadenza lascia lavorare fino in fondo il meccanismo di indicizzazione e rimborso previsto dal Tesoro.

Rendimento nominale, rendimento reale e tassazione

Per valutare un titolo indicizzato all’inflazione bisogna distinguere tre aspetti:

Il rendimento scritto nelle condizioni del titolo; La rivalutazione legata ai prezzi; La tassazione applicata agli incassi.

Questi elementi, seppur diversi, determinano tutti insieme il risultato effettivo per l’investitore.

Il rendimento nominale è l’importo che si vede concretamente in euro.

Il rendimento reale, invece, misura quanto resta dopo aver considerato l’inflazione.

Nei titoli indicizzati, il tasso fisso indicato all’emissione è spesso un tasso reale: rappresenta la parte di rendimento che si somma alla rivalutazione collegata all’indice dei prezzi.

Pensiamo a una cedola reale dell’1,85% su un BTP Italia: quell’1,85% indica la componente reale annua lorda del titolo e a questa si aggiunge l’effetto dell’inflazione calcolata secondo il meccanismo previsto dal BTP. In pratica, l’investitore riceve una cedola reale e, in più, beneficia della rivalutazione legata all’indice FOI senza tabacchi.

Dal punto di vista fiscale, i BTP Italia e gli altri titoli di Stato italiani seguono il trattamento agevolato previsto per i titoli pubblici. Cedole, rivalutazione ed eventuali premi fedeltà sono tassati al 12,5%, aliquota più bassa rispetto al 26% applicato a molte altre rendite finanziarie. È prevista anche l’esenzione dalle imposte di successione. Infine, secondo la disciplina attualmente vigente, i titoli di Stato sono esclusi dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivamente investiti.

Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: a chi servono e quando evitarli

I titoli di Stato indicizzati all’inflazione possono essere utili a chi vuole proteggere una parte del portafoglio dall’aumento dei prezzi. Sono strumenti più adatti a un orizzonte di medio-lungo periodo, perché il loro meccanismo lavora meglio quando il titolo viene mantenuto fino alla scadenza. Possono affiancare liquidità, conti deposito, BTP a tasso fisso o altri strumenti obbligazionari, aggiungendo una componente collegata all’andamento dell’inflazione.

Prima di comprarli, bisogna guardare anche alla composizione complessiva del portafoglio e all’orizzonte temporale. Se il titolo viene venduto prima della scadenza, il prezzo può risentire di tassi reali, aspettative di inflazione e domanda di mercato.

La scelta, quindi, dipende dal rischio che si vuole coprire. Chi teme un’inflazione italiana più alta del previsto può guardare ai BTP Italia. Chi vuole collegare il titolo all’inflazione dell’area euro può valutare i BTP€i. Chi preferisce cedole definite in anticipo può orientarsi su BTP a tasso fisso, BTP Valore o altri titoli retail con struttura più semplice da seguire.

La distinzione tra gli strumenti è importante da capire per costruire un portafoglio diversificato in modo intelligente. Abbiamo visto che il BTP Italia segue l’inflazione italiana misurata dall’indice FOI senza tabacchi e il BTP€i segue l’inflazione dell’area euro al netto del tabacco. Poi ci sono altri titoli di Stato, come BTP Futura e BTP Valore. Questi appartengono alla famiglia dei titoli pensati per il pubblico retail e prevedono cedole prefissate o crescenti nel tempo e sono da valutare per la struttura cedolare, la durata e il rendimento offerto al momento dell’acquisto. Questi titoli non sono indicizzati all’inflazione e sono più adatti a chi cerca un flusso cedolare definito in partenza e vuole sapere già al momento dell’acquisto quale sarà la struttura dei pagamenti.

BTP a confronto: tabella di riepilogo