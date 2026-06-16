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Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,14%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1608. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,1647, mentre il primo supporto è stimato a 1,1569.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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