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Dow Jones 15:43
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Londra 15:43
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Cambi: euro a 185,53 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,53 yen alle 08:30
Euro a 185,53 sullo yen alle 08:30.
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