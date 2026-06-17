Milano 9:53
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Dow Jones 16-giu
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Londra 9:53
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido +0,16%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1622, mentre il primo supporto è stimato a 1,1581. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1663.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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