Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido +0,16%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1622, mentre il primo supporto è stimato a 1,1581. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1663.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)