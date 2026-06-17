Milano
9:57
52.303
-0,25%
Nasdaq
16-giu
29.968
0,00%
Dow Jones
16-giu
52.000
+0,64%
Londra
9:57
10.475
-0,18%
Francoforte
9:57
24.847
-0,26%
Mercoledì 17 Giugno 2026, ore 10.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 08:30
In breve
,
Finanza
17 giugno 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8652 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8647 sterline alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,06%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8706 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8632 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8643 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8646 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8649 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8676 sterline alle 19:30
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto