Milano
15:58
50.133
+0,19%
Nasdaq
15:58
30.230
-1,12%
Dow Jones
15:58
51.458
+1,52%
Londra
15:58
10.339
+0,06%
Francoforte
15:58
24.953
+0,63%
Giovedì 4 Giugno 2026, ore 16.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
04 giugno 2026 - 15.41
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8652 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8656 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8641 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8642 sterline alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,10%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8727 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8666 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8658 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8641 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8647 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8633 sterline alle 15:41
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto