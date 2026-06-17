New York: rosso per Salesforce
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un calo del 2,13%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Salesforce mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 156,4 USD con area di resistenza individuata a quota 160,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 154,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```