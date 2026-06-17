Milano 14:20
52.515 +0,16%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 14:20
10.485 -0,08%
Francoforte 14:20
24.875 -0,14%

Oro: 4.331,09 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.331,09 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.331,09 dollari l'oncia (-0,01%) alle 11:30.
Condividi
```