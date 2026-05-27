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/ Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,43% alle 08:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,43% alle 08:20
Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 65.276,85 punti
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27 maggio 2026 - 08.20
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Tokyo, in progresso dello 0,43% alle 08:20, tratta a 65.276,85 punti.
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