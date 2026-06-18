New York: brillante l'andamento di Caterpillar

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra , in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 996,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 981,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.012,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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