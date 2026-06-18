New York: brillante l'andamento di Caterpillar
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 996,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 981,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.012,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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