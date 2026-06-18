New York: sviluppi positivi per Western Digital

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che sta mettendo a segno un rialzo del 10,10%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Western Digital rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 801,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 764,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 838,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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