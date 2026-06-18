Milano 10:50
52.432 -0,31%
Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
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Londra 10:50
10.402 -1,02%
Francoforte 10:51
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PLATINUM del 17/06/2026

Finanza
PLATINUM del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Sottotono il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con un calo dell'1,30%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.725,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.835,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.944,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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