Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

PLATINUM dell'8/06/2026

Finanza
PLATINUM dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Ribasso composto e controllato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del platino suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1.697,8 con tetto rappresentato dall'area 1.879,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.637,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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