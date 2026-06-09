PLATINUM dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Ribasso composto e controllato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del platino suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1.697,8 con tetto rappresentato dall'area 1.879,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.637,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)