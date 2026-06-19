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Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,1464.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1416 con area di resistenza individuata a quota 1,156. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1368.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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