Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,1464.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1416 con area di resistenza individuata a quota 1,156. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1368.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)