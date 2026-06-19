Milano 12:11
53.083 +0,75%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 12:11
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Francoforte 12:11
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Petrolio a 76,78 dollari alle 11:30

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Petrolio a 76,78 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 76,78 dollari per barile alle 11:30.
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