New York: movimento negativo per McDonald's

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante del fast food , in flessione del 2,60% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di McDonald's , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di McDonald's segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 269,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 275,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 267,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```