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New York: andamento negativo per McDonald's

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per McDonald's
Seduta in ribasso per il gigante del fast food, che mostra un decremento del 2,60%.
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