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New York: scambi negativi per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Microsoft
Ribasso composto e controllato per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.
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