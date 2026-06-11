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New York: scambi negativi per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Microsoft
Rosso per il colosso informatico americano, che sta segnando un calo del 2,69%.
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