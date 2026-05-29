Milano 17:35
50.037 +0,42%
Nasdaq 19:18
30.327 +0,34%
Dow Jones 19:18
51.013 +0,68%
Londra 17:45
10.409 -0,16%
Francoforte 17:35
25.105 +0,05%

New York: Workday in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Workday in rally
Brillante rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,56%.
Condividi
```