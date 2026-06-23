Milano 12:20
52.221 -1,09%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:20
10.411 -0,26%
Francoforte 12:20
24.882 -1,02%

Cambi: euro a 184,82 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,82 yen alle 08:30
Euro a 184,82 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```