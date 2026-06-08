Milano 9:38
49.845 -0,10%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:38
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Cambi: euro a 184,761 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,761 yen alle 08:30
Euro a 184,761 sullo yen alle 08:30.
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