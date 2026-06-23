New York: acquisti a mani basse su Conagra Brands

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Conagra Brands , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,08%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Conagra Brands mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,79%, rispetto a -2,21% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario di breve periodo di Conagra Brands evidenzia un declino dei corsi verso area 13,2 USD con prima area di resistenza vista a 13,66. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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