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New York: acquisti a mani basse su APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su APA Corporation
Prepotente rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.
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