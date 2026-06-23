New York: andamento negativo per Nvidia
(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.
L'andamento di Nvidia nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il grafico attuale della società di chip evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 201,2 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 204,9. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 198,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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