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New York: Caterpillar in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Caterpillar in forte discesa
Pressione sul gigante delle macchine movimento terra, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,04%.
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