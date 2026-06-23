New York: Qualcomm scende verso 197,2 USD

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia tech statunitense , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,96% sui valori precedenti.



L'andamento di Qualcomm nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 208 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 197,2. L'equilibrata forza rialzista del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 218,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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