New York: Western Digital in forte discesa
(Teleborsa) - Pressione sulla società che si occupa di archiviazione dei dati, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 676,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 650,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 701,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```