New York: senza freni Western Digital

(Teleborsa) - Rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,15%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 737,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 701,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 774,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```