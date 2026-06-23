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Perde ARM Holdings sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde ARM Holdings sul mercato di New York
Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che tratta in perdita del 9,16% sui valori precedenti.
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