Milano 12:28
52.219 -1,09%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:28
10.413 -0,24%
Francoforte 12:27
24.882 -1,03%

Piazza Affari: netto calo registrato dal settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: netto calo registrato dal settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 96.319,8 punti, in forte calo del 2,58%.
Condividi
```