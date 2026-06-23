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Piazza Affari: netto calo registrato dal settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
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23 giugno 2026 - 10.00
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Si abbattono le vendite sul
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, che continua la giornata a 96.319,8 punti, in forte calo del 2,58%.
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