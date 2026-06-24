Analisi Tecnica: indice DAX del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dello 0,98%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25.057,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.811,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24.729,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)