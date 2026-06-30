Analisi Tecnica: indice DAX del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile -0,18%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.504,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.872,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.381,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)