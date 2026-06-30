Milano 9:16
51.383 +0,43%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:16
10.496 +0,11%
24.815 +0,77%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile -0,18%.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.504,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.872,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.381,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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