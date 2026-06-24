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Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,64%)

Finanza, Indici settoriali
Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,64%)
(Teleborsa) - Slancio per l'indice del settore telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications avvia a quota 14.395,8, con un miglioramento di 237,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Telecommunications che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 409, dopo un avvio a 408.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, bene Telecom Italia, con un rialzo dell'1,99%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta positiva per Softlab, che avanza bene e porta a casa un +2,69%.
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