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Gas, indice IGI sale a 45,03 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI sale a 45,03 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per opggi 24 giugno è pari a 45,03 euro/MWh, in rialzo rispetto al 23 giugno attestatosi a 44,90 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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