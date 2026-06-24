New York: risultato positivo per Amazon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'e-commerce, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,86%.
La tendenza ad una settimana di Amazon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 235 USD con tetto rappresentato dall'area 244,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 229,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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