New York: risultato positivo per Amazon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'e-commerce , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,86%.



La tendenza ad una settimana di Amazon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 235 USD con tetto rappresentato dall'area 244,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 229,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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