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New York: performance negativa per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Amazon
Ribasso composto e controllato per il colosso dell'e-commerce, che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.
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