New York: seduta difficile per Western Digital
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che si occupa di archiviazione dei dati, che soffre con un calo del 7,00%.
Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 652,5 USD. Primo supporto visto a 607,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 591,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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