Milano 12:51
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Dow Jones 23-giu
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Londra 12:51
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Petrolio a 71,58 dollari alle 11:30

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Petrolio a 71,58 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 71,58 dollari per barile alle 11:30.
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