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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto telecomunicazioni in Italia

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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto telecomunicazioni in Italia
L'Indice del settore telecomunicazioni guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 14.633,18 punti.
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