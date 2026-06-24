Milano 12:52
51.777 -0,48%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:53
10.433 +0,04%
Francoforte 12:53
24.638 -1,03%

Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata negativa per il comparto beni industriali a Milano, che continua la seduta a 95.137,57 punti, in calo dell'1,39%.
Condividi
```