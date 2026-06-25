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New York: amplia il rialzo Qualcomm

Migliori e peggiori
New York: amplia il rialzo Qualcomm
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tech statunitense, che scambia in rialzo dell'8,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qualcomm rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 202,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 221,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 191,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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