New York: amplia il rialzo Qualcomm

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tech statunitense , che scambia in rialzo dell'8,00%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qualcomm rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 202,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 221,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 191,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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